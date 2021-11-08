Израиль намерен в скором времени закупить у Pfizer экспериментальные таблетки против коронавируса.
Как сообщает Укринформ, об этом со ссылкой на слова премьер-министра Израиля Нафтали Беннета пишут местные СМИ.
— Впереди нас могут ожидать хорошие новости относительно лекарств против коронавируса, — сказал Нафтали Беннет в начале еженедельного заседания правительства.
Премьер-министр добавил, что попросил должностные лица из органов здравоохранения «подробно изучить» вопросы закупки лекарств против COVID-19 производства Pfizer.
— Если лекарство будет утверждено — оно станет еще одним значительным средством контроля пандемии вместе с доступными всем вакцинами и тестами, — подчеркнул глава правительства.
В министерстве здравоохранения Израиля добавили, что намерены вскоре выйти на контакт с Pfizer, чтобы начать переговоры по закупке таблеток.
Напомним, в сентябре Pfizer переешл к финальному этапу испытаний перорального препарата против коронавируса.
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Израиль намерен в скором времени закупить у Pfizer экспериментальные таблетки против коронавируса.
Как сообщает Укринформ, об этом со ссылкой на слова премьер-министра Израиля Нафтали Беннета пишут местные СМИ.
— Впереди нас могут ожидать хорошие новости относительно лекарств против коронавируса, — сказал Нафтали Беннет в начале еженедельного заседания правительства.
Премьер-министр добавил, что попросил должностные лица из органов здравоохранения «подробно изучить» вопросы закупки лекарств против COVID-19 производства Pfizer.
— Если лекарство будет утверждено — оно станет еще одним значительным средством контроля пандемии вместе с доступными всем вакцинами и тестами, — подчеркнул глава правительства.
В министерстве здравоохранения Израиля добавили, что намерены вскоре выйти на контакт с Pfizer, чтобы начать переговоры по закупке таблеток.
Напомним, в сентябре Pfizer переешл к финальному этапу испытаний перорального препарата против коронавируса.