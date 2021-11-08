Израиль намерен в скором времени закупить у Pfizer экспериментальные таблетки против коронавируса.

Как сообщает Укринформ, об этом со ссылкой на слова премьер-министра Израиля Нафтали Беннета пишут местные СМИ.

— Впереди нас могут ожидать хорошие новости относительно лекарств против коронавируса, — сказал Нафтали Беннет в начале еженедельного заседания правительства.

Премьер-министр добавил, что попросил должностные лица из органов здравоохранения «подробно изучить» вопросы закупки лекарств против COVID-19 производства Pfizer.

— Если лекарство будет утверждено — оно станет еще одним значительным средством контроля пандемии вместе с доступными всем вакцинами и тестами, — подчеркнул глава правительства.

В министерстве здравоохранения Израиля добавили, что намерены вскоре выйти на контакт с Pfizer, чтобы начать переговоры по закупке таблеток.

Напомним, в сентябре Pfizer переешл к финальному этапу испытаний перорального препарата против коронавируса.