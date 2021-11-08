На Николаевщине за четыре месяца продали более 4 тысяч гектаров земли сельхозназначения.

Об этом свидетельствуют данные Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

По состоянию на 5 ноября в Украине заключено 40 тысяч 510 соглашений в рамках рынка земли. Подали заявления на получение доступа к Государственному земельному кадастру 5 тысяч 252 нотариуса. Всего заявлений – 5 тысяч 894, из них согласовано 5215, в очереди на рассмотрение – 5, отказ получили 674.

Так, в Николаевской области с 1 июля продали 4 тысячи 331,7 гектаров земли сельскохозяйственного назначения. Со дня открытия рынка в регионе было заключено 1 тысяча 118 сделок по купле-продаже участков.

Ранее сообщалось, что прокуратура Николаевской области обратилась в суд с иском об отмене решений Николаевской облгосадминистрации и Березанской РГА, принятых 2006-2007 годах, относительно передачи в аренду земельных участков государственного лесного фонда общей площадью 8,5 га, расположенных в пределах курортной зоны «Рыбаковка». В дальнейшем эти участки были проданы «частникам» под строительство коммерческих объектов.