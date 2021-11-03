Прокуратура Николаевской области обратилась в суд с иском об отмене решений Николаевской облгосадминистрации и Березанской РГА, принятых 2006-2007 годах, относительно передачи в аренду земельных участков государственного лесного фонда общей площадью 8,5 га, расположенных в пределах курортной зоны «Рыбаковка». В дальнейшем эти участки были проданы «частникам» под строительство коммерческих объектов.
Об этом сообщается на сайте прокуратуры области.
Отмечается, что указанный участок относится к землям государственного лесного фонда и находится в постоянном пользовании ГП «Очаковское лесоохотничье хозяйство», которым согласие на его изъятие не предоставлялось.
— Полномочия по отводу земель государственного лесного фонда для нелесохозяйственных нужд, в соответствии с требованиями земельного и лесного законодательства, на время принятия спорных распоряжений принадлежали исключительной компетенции Кабинета Министров Украины. Также спорный земельный участок расположен в пределах прибрежной защитной полосы Черного моря, предоставление которого в частную собственность запрещено, — подчеркнули в прокуратуре.
Как сообщалось, окружная прокуратура Николаевской области в течение августа-октября подала 8 исков о признании незаконными и отмене решений Покровского сельского совета относительно передачи в частную собственность земельных участков государственного лесного фонда общей площадью более 1,3 га, расположенных в пределах регионального ландшафтного парка «Кинбурнская коса».
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Прокуратура Николаевской области обратилась в суд с иском об отмене решений Николаевской облгосадминистрации и Березанской РГА, принятых 2006-2007 годах, относительно передачи в аренду земельных участков государственного лесного фонда общей площадью 8,5 га, расположенных в пределах курортной зоны «Рыбаковка». В дальнейшем эти участки были проданы «частникам» под строительство коммерческих объектов.
Об этом сообщается на сайте прокуратуры области.
Отмечается, что указанный участок относится к землям государственного лесного фонда и находится в постоянном пользовании ГП «Очаковское лесоохотничье хозяйство», которым согласие на его изъятие не предоставлялось.
— Полномочия по отводу земель государственного лесного фонда для нелесохозяйственных нужд, в соответствии с требованиями земельного и лесного законодательства, на время принятия спорных распоряжений принадлежали исключительной компетенции Кабинета Министров Украины. Также спорный земельный участок расположен в пределах прибрежной защитной полосы Черного моря, предоставление которого в частную собственность запрещено, — подчеркнули в прокуратуре.
Как сообщалось, окружная прокуратура Николаевской области в течение августа-октября подала 8 исков о признании незаконными и отмене решений Покровского сельского совета относительно передачи в частную собственность земельных участков государственного лесного фонда общей площадью более 1,3 га, расположенных в пределах регионального ландшафтного парка «Кинбурнская коса».