Прокуратура Николаевской области обратилась в суд с иском об отмене решений Николаевской облгосадминистрации и Березанской РГА, принятых 2006-2007 годах, относительно передачи в аренду земельных участков государственного лесного фонда общей площадью 8,5 га, расположенных в пределах курортной зоны «Рыбаковка». В дальнейшем эти участки были проданы «частникам» под строительство коммерческих объектов.

Об этом сообщается на сайте прокуратуры области.

Отмечается, что указанный участок относится к землям государственного лесного фонда и находится в постоянном пользовании ГП «Очаковское лесоохотничье хозяйство», которым согласие на его изъятие не предоставлялось.

— Полномочия по отводу земель государственного лесного фонда для нелесохозяйственных нужд, в соответствии с требованиями земельного и лесного законодательства, на время принятия спорных распоряжений принадлежали исключительной компетенции Кабинета Министров Украины. Также спорный земельный участок расположен в пределах прибрежной защитной полосы Черного моря, предоставление которого в частную собственность запрещено, — подчеркнули в прокуратуре.

Как сообщалось, окружная прокуратура Николаевской области в течение августа-октября подала 8 исков о признании незаконными и отмене решений Покровского сельского совета относительно передачи в частную собственность земельных участков государственного лесного фонда общей площадью более 1,3 га, расположенных в пределах регионального ландшафтного парка «Кинбурнская коса».