Окружная прокуратура Николаевской области в течение августа-октября подала 8 исков о признании незаконными и отмене решений Покровского сельского совета относительно передачи в частную собственность земельных участков государственного лесного фонда общей площадью более 1,3 га, расположенных в пределах регионального ландшафтного парка «Кинбурнская коса».

Об этом сообщается на сайте прокуратуры Николаевской области.

Установлено, что вопреки требованиям законодательства Покровский сельский совет передал участки под строительство частных жилых домов.

— Лесные кварталы, в которых находятся спорные участки, по категории относятся к лесам природоохранного, научного и историко-культурного назначения, созданных государством для удовлетворения рекреационных потребностей общества в целом, а не отдельных граждан, — подчеркнули в прокуратуре.

Согласно требованиям законодательства, указанные должны находиться «исключительно в государственной или коммунальной собственности», их предоставление в частную собственность запрещено.

В настоящее время продолжается рассмотрение исков.

Напомним, ранее в мэрии Очакова заявили, что хотят расширить границы сел на Кинбурне, чтобы на заповедных землях больше не наживались.