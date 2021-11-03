Окружная прокуратура Николаевской области в течение августа-октября подала 8 исков о признании незаконными и отмене решений Покровского сельского совета относительно передачи в частную собственность земельных участков государственного лесного фонда общей площадью более 1,3 га, расположенных в пределах регионального ландшафтного парка «Кинбурнская коса».
Об этом сообщается на сайте прокуратуры Николаевской области.
Установлено, что вопреки требованиям законодательства Покровский сельский совет передал участки под строительство частных жилых домов.
— Лесные кварталы, в которых находятся спорные участки, по категории относятся к лесам природоохранного, научного и историко-культурного назначения, созданных государством для удовлетворения рекреационных потребностей общества в целом, а не отдельных граждан, — подчеркнули в прокуратуре.
Согласно требованиям законодательства, указанные должны находиться «исключительно в государственной или коммунальной собственности», их предоставление в частную собственность запрещено.
В настоящее время продолжается рассмотрение исков.
Напомним, ранее в мэрии Очакова заявили, что хотят расширить границы сел на Кинбурне, чтобы на заповедных землях больше не наживались.
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Окружная прокуратура Николаевской области в течение августа-октября подала 8 исков о признании незаконными и отмене решений Покровского сельского совета относительно передачи в частную собственность земельных участков государственного лесного фонда общей площадью более 1,3 га, расположенных в пределах регионального ландшафтного парка «Кинбурнская коса».
Об этом сообщается на сайте прокуратуры Николаевской области.
Установлено, что вопреки требованиям законодательства Покровский сельский совет передал участки под строительство частных жилых домов.
— Лесные кварталы, в которых находятся спорные участки, по категории относятся к лесам природоохранного, научного и историко-культурного назначения, созданных государством для удовлетворения рекреационных потребностей общества в целом, а не отдельных граждан, — подчеркнули в прокуратуре.
Согласно требованиям законодательства, указанные должны находиться «исключительно в государственной или коммунальной собственности», их предоставление в частную собственность запрещено.
В настоящее время продолжается рассмотрение исков.
Напомним, ранее в мэрии Очакова заявили, что хотят расширить границы сел на Кинбурне, чтобы на заповедных землях больше не наживались.