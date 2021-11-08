В Корабельном районе Николаева утром, 8 ноября, на остановке общественного транспорта образовалась огромные очереди. Люди жалуются, что маршруток №50 очень мало, поэтому ждать приходится долго.

Жалобу Татьяна Гейкина опубликовали в Facebook-группе «Contact Center при Миколаївській міській раді».

Татьяна Гейкина отметила, что совсем недавно директор предприятия «Авто Виола Плюс» Игорь Терехин утверждал, что большая часть машин по маршруту №50 работает с утра, чтобы обеспечить рабочую перевозку. Однако на деле утром ездит всего 5 маршруток.

– Не так давно владелец фирмы «Авто-Виола» оправдывался, что вечером 50-й маршрут не ездит, потому что максимум автобусов они кидают утром на рабочую перевозку и маршрут обслуживает 15 машин. Рабочая перевозка. Утро. Очередь на 50 маршрут в Октябрьском. На маршруте 5 транспортных средств. Может пора не беседы проводить, а расторгать договор и искать более ответственного перевозчика на маршрут, – пишет женщина.

Напомним, что в четверг, 4 ноября, заместитель городского головы Юрий Андриенко провел встречу с перевозчиками, обслуживающими городские маршруты № 2, 23 и 50, на работу которых в последние дни жалуются николаевцы. На работу общественного транспорта по маршруту №50 жители Николаева ранее пожаловались в Facebook-группе «Contact Center при Миколаївській міській раді». Пользователи опубликовали фото длинных очередей на маршрутку на остановке «Николаев – Пассажирский».