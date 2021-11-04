Заместитель городского головы Юрий Андриенко провел встречу с перевозчиками, обслуживающими городские маршруты № 2, 23 и 50, на работу которых в последние дни жалуются николаевцы.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевского городского совета.

На работу общественного транспорта по маршруту №50 жители Николаева пожаловались в Facebook-группе Contact Centre при Николаевском городском совете. Пользователи опубликовали фото длинных очередей на маршрутку на остановке «Николаев – Пассажирский».

На ситуацию отреагировал заместитель городского головы Юрий Андриенко. 4 ноября он встретился с перевозчиками в Николаевском городском совете.

Как пояснил директор предприятия «Авто Виола Плюс» Игорь Терехин, на маршруте №50 работает 20 единиц транспорта. В настоящее время пять водителей находятся на больничном – у них подтвердили коронавирус. Поэтому фактически маршрут обслуживает 15 автомобилей.

— Большинство транспорта мы направляем на перевозку пассажиров утром – во время «рабочей перевозки». Вечером на маршруте остаются 4 единицы, – объяснил перевозчик.

Такого количества автомобилей для пассажиропотока вечером в часы пик не хватает. В связи с этим вечером 2 и 3 ноября городская власть вынуждена была снять коммунальные автобусы с маршрута № 51 и обеспечить перевозку горожан в Корабельный район. Юрий Андриенко подчеркнул, что перевозчик должен выполнять обязательства, которые взял на себя, подписав договор на обслуживание данного маршрута.

— В противном случае, мы объявим новый конкурс и найдем нового перевозчика. Ситуация, когда после работы люди целый час стоят в очереди на маршрутку и не могут добраться домой, нас не устраивает, – отметил заместитель городского головы.

Похожая ситуация сложилась и на маршруте №2. Чтобы сесть в транспорт, людям приходится ждать в очередях. Директору предприятия «Авто Виола Плюс», осуществляющему пассажирские перевозки, была поставлена задача в кратчайшие сроки исправить ситуацию.

Также есть нарекания на работу предприятия «АЛАН – ТЕХНО», которое обслуживает маршрут №23 «Центральный рынок – Большая Корениха».

Отмечается, что в Николаевской области введены дополнительные противоэпидемические ограничения в связи с переходом в «красную» зону, коснулись они и общественного транспорта. Поэтому, чтобы обеспечить стабильные перевозки, было договорено, что в часы пик (с 06:00 до 10:00 и с 15:00 до 22:00) пассажирские автобусы будут курсировать по коротким маршрутам: из Б.Коренихи в Варваровку, из Варваровки до Центрального рынка и в обратном направлении. А в другое время – по привычному графику. Однако, как оказалось, автобусы, курсирующие в Б.Корениху, в течение дня перевозят пассажиров только по коротким маршрутам. Поэтому в городской совет поступают жалобы горожан.

Юрий Андриенко отметил недопустимость подобных действий: «Подчеркиваю, что в часы пик транспорт должен курсировать по коротким маршрутам, а днем – по обычной схеме движения. Информация об этих изменениях должна быть размещена в автобусах и на конечных остановках».

Ранее сообщалось, что в мэрии состоялся конкурс по перевозке пассажиров на городских автобусных маршрутах общего пользования на 2021-2022 годы.