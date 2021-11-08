Министр здравоохранения Виктор Ляшко не обратил внимание на профсоюзное письмо от педагогов и заявил, что непривитые учителя не могут продолжать преподавание.

Об этом рассказал в комментарии для ТСН.

Глава Минздрава заметил, что рано говорить об отмену дистанционого обучения в школах, где не привит весь персонал.

— Постановлением Кабинета министров Украины, в котором установлен карантин на территории нашего государства, предусматривает четыре уровня эпидемической опасности. В «красном» уровне эпидемической опасности четко прописаны правила, что образовательные учреждения останавливаются или переходят на дистанционную работу в случае, если не вакцинированы 100% коллектива этого учреждения. Сейчас мы говорим о 100%, то есть будут учитываться работающие и отстраненные, — обозначил правила Виктор Ляшко.

По словам руководителя министерства, в последние дни наблюдается постепенная нормализация ситуации, поэтому надо придерживаться ограничений.

— И когда был рост, как снежный ком, когда неделю за неделей заболеваемость увеличивалась в два-три раза, было предложено органам местного самоуправления передвинуть каникулы на неделю раньше, а потом еще их продлить на одну неделю. Есть постановление Кабинета министров, которое разрешает, а каждый регион с учетом того, как у них происходит эпидситуация, есть ли стабилизация процесса, происходит ли рост, может принять более жесткое решение и еще продлить каникулы, или предложить дистанционное обучение. Все это делается для того, чтобы уменьшить количество заболевших, чтобы люди смогли спокойно провакцинироваться и больницы справились с этим коронакризисом, — разъяснил министр.

Напомним, Центральный комитет профсоюза работников сферы образования направил письмо в правительство, в котором попросил не спешить с отстранением от работы педагогов, промедливших с вакцинацией.