Министр здравоохранения Виктор Ляшко не обратил внимание на профсоюзное письмо от педагогов и заявил, что непривитые учителя не могут продолжать преподавание.
Об этом рассказал в комментарии для ТСН.
Глава Минздрава заметил, что рано говорить об отмену дистанционого обучения в школах, где не привит весь персонал.
— Постановлением Кабинета министров Украины, в котором установлен карантин на территории нашего государства, предусматривает четыре уровня эпидемической опасности. В «красном» уровне эпидемической опасности четко прописаны правила, что образовательные учреждения останавливаются или переходят на дистанционную работу в случае, если не вакцинированы 100% коллектива этого учреждения. Сейчас мы говорим о 100%, то есть будут учитываться работающие и отстраненные, — обозначил правила Виктор Ляшко.
По словам руководителя министерства, в последние дни наблюдается постепенная нормализация ситуации, поэтому надо придерживаться ограничений.
— И когда был рост, как снежный ком, когда неделю за неделей заболеваемость увеличивалась в два-три раза, было предложено органам местного самоуправления передвинуть каникулы на неделю раньше, а потом еще их продлить на одну неделю. Есть постановление Кабинета министров, которое разрешает, а каждый регион с учетом того, как у них происходит эпидситуация, есть ли стабилизация процесса, происходит ли рост, может принять более жесткое решение и еще продлить каникулы, или предложить дистанционное обучение. Все это делается для того, чтобы уменьшить количество заболевших, чтобы люди смогли спокойно провакцинироваться и больницы справились с этим коронакризисом, — разъяснил министр.
Напомним, Центральный комитет профсоюза работников сферы образования направил письмо в правительство, в котором попросил не спешить с отстранением от работы педагогов, промедливших с вакцинацией.
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Министр здравоохранения Виктор Ляшко не обратил внимание на профсоюзное письмо от педагогов и заявил, что непривитые учителя не могут продолжать преподавание.
Об этом рассказал в комментарии для ТСН.
Глава Минздрава заметил, что рано говорить об отмену дистанционого обучения в школах, где не привит весь персонал.
— Постановлением Кабинета министров Украины, в котором установлен карантин на территории нашего государства, предусматривает четыре уровня эпидемической опасности. В «красном» уровне эпидемической опасности четко прописаны правила, что образовательные учреждения останавливаются или переходят на дистанционную работу в случае, если не вакцинированы 100% коллектива этого учреждения. Сейчас мы говорим о 100%, то есть будут учитываться работающие и отстраненные, — обозначил правила Виктор Ляшко.
По словам руководителя министерства, в последние дни наблюдается постепенная нормализация ситуации, поэтому надо придерживаться ограничений.
— И когда был рост, как снежный ком, когда неделю за неделей заболеваемость увеличивалась в два-три раза, было предложено органам местного самоуправления передвинуть каникулы на неделю раньше, а потом еще их продлить на одну неделю. Есть постановление Кабинета министров, которое разрешает, а каждый регион с учетом того, как у них происходит эпидситуация, есть ли стабилизация процесса, происходит ли рост, может принять более жесткое решение и еще продлить каникулы, или предложить дистанционное обучение. Все это делается для того, чтобы уменьшить количество заболевших, чтобы люди смогли спокойно провакцинироваться и больницы справились с этим коронакризисом, — разъяснил министр.
Напомним, Центральный комитет профсоюза работников сферы образования направил письмо в правительство, в котором попросил не спешить с отстранением от работы педагогов, промедливших с вакцинацией.