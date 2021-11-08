В Николаеве вдоль Центрального проспекта от улицы Соборной до Херсонского шоссе очистили от рекламы столбы наружного освещения.

Об этом сообщили в Департаменте внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции.

Директор департамента Андрей Ермолаев обратился к горожанам с призывом делать замечания или вызывать полицию, когда они видят «чьи-то намерения что-нибудь прицепить на столб».

– Я понимаю, что обращаться к тем, кто так украшает опоры – бесполезно. Это бизнес без любви к Николаеву. Но каждый может сделать замечание или вызвать полицию, когда видит чьи-то намерения что-нибудь прицепить на столб. Статьей 8 Закона Украины «О рекламе» запрещается размещение рекламы и/или рекламных средств на поддерживающих, опорных и других элементах контактной сети, на средствах и оборудовании (в том числе опорах) наружного освещения. Неравнодушие каждого к виду родного города не на словах, а на деле обязательно принесет плоды, – отметил Андрей Ермолаев.

Ранее сообщалось, что в Николаеве на улице 3-я Слободская демонтировали все незаконные МАФы. На днях там убрано последние два киоска.