В Николаеве вдоль Центрального проспекта от улицы Соборной до Херсонского шоссе очистили от рекламы столбы наружного освещения.
Об этом сообщили в Департаменте внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции.
Директор департамента Андрей Ермолаев обратился к горожанам с призывом делать замечания или вызывать полицию, когда они видят «чьи-то намерения что-нибудь прицепить на столб».
– Я понимаю, что обращаться к тем, кто так украшает опоры – бесполезно. Это бизнес без любви к Николаеву. Но каждый может сделать замечание или вызвать полицию, когда видит чьи-то намерения что-нибудь прицепить на столб. Статьей 8 Закона Украины «О рекламе» запрещается размещение рекламы и/или рекламных средств на поддерживающих, опорных и других элементах контактной сети, на средствах и оборудовании (в том числе опорах) наружного освещения. Неравнодушие каждого к виду родного города не на словах, а на деле обязательно принесет плоды, – отметил Андрей Ермолаев.
Ранее сообщалось, что в Николаеве на улице 3-я Слободская демонтировали все незаконные МАФы. На днях там убрано последние два киоска.
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В Николаеве вдоль Центрального проспекта от улицы Соборной до Херсонского шоссе очистили от рекламы столбы наружного освещения.
Об этом сообщили в Департаменте внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции.
Директор департамента Андрей Ермолаев обратился к горожанам с призывом делать замечания или вызывать полицию, когда они видят «чьи-то намерения что-нибудь прицепить на столб».
– Я понимаю, что обращаться к тем, кто так украшает опоры – бесполезно. Это бизнес без любви к Николаеву. Но каждый может сделать замечание или вызвать полицию, когда видит чьи-то намерения что-нибудь прицепить на столб. Статьей 8 Закона Украины «О рекламе» запрещается размещение рекламы и/или рекламных средств на поддерживающих, опорных и других элементах контактной сети, на средствах и оборудовании (в том числе опорах) наружного освещения. Неравнодушие каждого к виду родного города не на словах, а на деле обязательно принесет плоды, – отметил Андрей Ермолаев.
Ранее сообщалось, что в Николаеве на улице 3-я Слободская демонтировали все незаконные МАФы. На днях там убрано последние два киоска.