Министерство здравоохранения Польши выложило напоминание для медиков, в которых указывается перечень причин, которые дают право на легальный аборт.

Инструкции размещены на сайте ведомства.

Чиновники подчеркнули, что если жизни беременной угрожает плод, медики должны делать аборт и спасать жизнь.

— Следует особо подчеркнуть, что врачи не должны бояться принимать очевидные решения, основанные на их опыте и доступных медицинских знаниях, — обозначили в министерстве.

Отдельным пунктом в рекомендациях прописаны порядок действий врачей, когда у эмбриона нет околоплодных вод.

Ранее сообщалось, в Польше на улицы около 70 городов 6 ноября вышли тысячи людей, протестующих против запрета абортов в стране. Они почтили память 30-летней беременной Изабеллы, которая умерла в больнице, потому что, несмотря на угрозу ее жизни, врачи ждали, пока умрет плод.