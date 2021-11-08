Власти Полтавщины намерены ужесточить ограничения: для езды между городами в области будут требовать COVID-сертификат.

Об этом информирует местное издание «Коло».

Глава Полтавской ОГА подтвердил, что новые запреты реализуют в ближайшее время.

— Резервы есть, мы должны доходить до людей. Мы провели определенное социальное исследование и выяснили, что 40% людей в области готовы вакцинироваться, с ними нужно только провести работу на местах, — добавил Олег Синегубов.

Напомним, сегодня утром в центре Николаеве сбились в группы антивакцинаторы, которые требуют отмены того, что они называют «принудительной вакцинацией».