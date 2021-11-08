Решение проблем с больничным кислородом кроется в открытии завода, который будет обеспечивать город кислородом.

Об этом заявил мэр Одессы Геннадий Труханов, — передает «Думская».

Городской голова подчеркнул, что поставляемого кислорода недостаточно и нужно решать проблему иначе.

— Мы делаем все что можем — покупаем станции, монтируем их, но ситуация остается критической, поэтому я попросил бы обсудить с предпринимателями строительство завода по производству кислорода, потому что это третья волна, а может быть и четвертая волна, потребление кислорода колоссальное, а мы сегодня при нормальной погоде ждем машину 12 часов, — высказался Геннадий Труханов.

И добавил, что больничные комплексы потребляют настолько много кислорода, что Одесса нуждается в 20-тонных цистернах для транспортировки медицинского О2.

— Мы нашли две 20-тонные цистерны, новые, современные, но пока мы проведем тендеры и закупим, то пройдет полгода, а они нужны уже сегодня, поэтому, я думаю, в Одессе найдутся бизнесмены, которые купят городу эти цистерны и передадут в пользование или подарят, и они нам позволят оперативно привозить кислород, — обозначил проблему Геннадий Труханов.

Как сообщалось, в ночь на 27 октября сотрудники коммунального учреждения «Муніципальна варта» отправились в Николаев, чтобы сопроводить в Одессу цистерну с медицинским кислородом, поскольку в больницах возникла острая нехватка.