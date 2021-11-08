Начальник управления культуры Николаевского горсовета Юрий Любаров озвучил идею сделать «разметку» главной улицы города.

Об этом он сказал в ходе брифинга в понедельник, 8 ноября, передает корреспондент НикВести.

Он напомнил, что улица Соборная — самая длинная пешеходная улица Украины и одна из самых длинных в Европе. Ее протяженность — один километр от проспекта Центрального до Адмиральской.

— Есть такая идея — на каждых 100 метрах разместить прямо в асфальте такой пятак, «николаевский километр». Через каждые 100 метров — красивая, барельефная (отметка, — прим.), с гербом города и надписью — 0 метров, 100 метров… Такая прогулочная зона, — объяснил задумку Юрий Любаров.

Он добавил, что если она покажется николаевцам интересной, ее можно реализовать за счет городского бюджета либо спонсоров, которые захотят присоединиться к проекту.

Напомним, на Соборной площади в Николаеве убрали кадки с живыми деревьями. Теперь растения планируют высадить вдоль проспектов и на территории зеленых зон города.