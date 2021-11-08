Как минимум два посетителя фестиваля Astroworld, на котором из-за давки погибли и пострадали люди, подали в суд на рэпера Трэвиса Скотта, требуя компенсацию.

Об этом сообщили издания Daily Mail и People, пишет Корреспондент.

Так, истец Кристиан Паредес утверждает, что трагедия произошла из-за халатности, неосторожности и безрассудства. Ответчиками в его заявлении указаны Трэвис Скотт и рэпер Дрейк.

— Есть все признаки того, что исполнители и организаторы знали о давке и травмах на концерте. Тем не менее, они позволили смертоносному шоу продолжиться, — заявил адвокат пострадавшего.

Кристиан Паредес требует более миллиона долларов за телесные повреждения и медицинские расходы.

Также в суд обратился Мануэль Соуза. Он обвинил рэпера в «поощрении насилия» и потребовал миллион долларов.

— К сожалению, из-за мотивации ответчиков к получению прибыли за счет здоровья и безопасности посетителей, а также из-за их поощрения насилия по меньшей мере восемь человек погибли, а десятки других получили ранения, — указано в исковом заявлении.

Мануэль Соуза утверждает, что получил телесные повреждения, когда толпа поклонников Трэвиса Скотта прорвалась сквозь оградительную баррикаду, повалила его на землю и «растоптала», как и многих других. Мужчина подчеркнул, что рэпер продолжил шоу, несмотря на угрозу жизни людей.

Напомним, инцидент произошел 6 ноября на двухдневном фестивале в Хьюстоне, который посетили около 50 000 человек.