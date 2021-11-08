Президентский план по высадке миллиарда деревьев, озалавленный «Зеленая страна», приводили в исполнение все лето и всю осень. Несмотря на это, прогресс достиг только отметки в 3,59%.

Это следует из открытой статистики на сайте программы.

По данным на 8 ноября, в стране прибавилось 35 953 712 деревьев на площади в 6,88 тысяч гектар. В лидеры экологической инициативы выбились Житомирская (12,69 млн), Волынская (3,25 млн), Черниговская (2,27 млн), Львовская (2,24 млн), Киевская (2,07 млн) и Ровенская (1,98 млн) области.

Отстает юг Украины — в Херсонской не высадили и 20 тысяч деревьев, в Николаеве посадили 46 тысяч.

На сайте разъяснили, что активней всего деревья высаживают в осенний и весенний периоды, так как тогда у них нет листьев.

— Весенняя посадка обеспечивает лучшую приживаемость и развитие лесных пород. Осенью создание леса проводится на лесокультурных площадях, где весенняя посадка была невозможна из-за погодно-климатических условий, — сказано в сообщении.

Напомним, о старте «Зеленой страны» стало известно 7 июня. Проект рассчитан на три года.

В этом сентябре школьников Борисполя обязали сажать деревья и делать фотодоказательства на месте.