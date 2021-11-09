Четыре астронавта возвращаются на Землю на борту космического корабля SpaceX Crew Dragon, завершив шестимесячную миссию на борту Международной космической станции.
Об этом сообщает space.com.
Астронавты отстыковались от космической станции, к которой капсула Crew Dragon была прикреплена с апреля.
Космонавты должны приземлиться около 22:30 понедельника (5:30 вторника – по киевскому времени) возле побережья Флориды.
Команда SpaceX — Шейн Кимбро и Меган МакАртур из NASA, французский астронавт Томас Песке из Европейского космического агентства и Акихико Хошиде из Японии — возвращается на Землю до того, как следующий экипаж астронавтов смог добраться до МКС.
NASA и SpaceX надеются начать еще одну миссию на этой неделе.
Напомним, 16 октября Китай запустил ракету с тремя астронавтами, которые должны осуществить самую длинную космическую миссию в истории страны.
Четыре астронавта возвращаются на Землю на борту космического корабля SpaceX Crew Dragon, завершив шестимесячную миссию на борту Международной космической станции.
Об этом сообщает space.com.
Астронавты отстыковались от космической станции, к которой капсула Crew Dragon была прикреплена с апреля.
Космонавты должны приземлиться около 22:30 понедельника (5:30 вторника – по киевскому времени) возле побережья Флориды.
Команда SpaceX — Шейн Кимбро и Меган МакАртур из NASA, французский астронавт Томас Песке из Европейского космического агентства и Акихико Хошиде из Японии — возвращается на Землю до того, как следующий экипаж астронавтов смог добраться до МКС.
NASA и SpaceX надеются начать еще одну миссию на этой неделе.
Напомним, 16 октября Китай запустил ракету с тремя астронавтами, которые должны осуществить самую длинную космическую миссию в истории страны.