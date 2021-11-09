Четыре астронавта возвращаются на Землю на борту космического корабля SpaceX Crew Dragon, завершив шестимесячную миссию на борту Международной космической станции.

Об этом сообщает space.com.

Астронавты отстыковались от космической станции, к которой капсула Crew Dragon была прикреплена с апреля.

Космонавты должны приземлиться около 22:30 понедельника (5:30 вторника – по киевскому времени) возле побережья Флориды.

Команда SpaceX — Шейн Кимбро и Меган МакАртур из NASA, французский астронавт Томас Песке из Европейского космического агентства и Акихико Хошиде из Японии — возвращается на Землю до того, как следующий экипаж астронавтов смог добраться до МКС.

NASA и SpaceX надеются начать еще одну миссию на этой неделе.

Напомним, 16 октября Китай запустил ракету с тремя астронавтами, которые должны осуществить самую длинную космическую миссию в истории страны.