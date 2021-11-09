В Украине за минувшие сутки, 8 ноября, выявили 18 988 случаев COVID-19, умерли 833 человека.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

За сутки в Украине госпитализировали 2 967 человек, летальных исходов — 833, выздоровлений — 16 609.

Больше всего новых случаев за сутки зафиксировали в Днепропетровской (+2042), Одесской (+1516), Харьковской (+1314), Львовской (+1352) областях, Киеве (+1204).

За все время пандемии в Украине заболели — 3 107 489 человек, выздоровели — 2 537 565, летальных исходов — 73 390.

Напомним, 7 ноября в мире диагностировали более 367 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом. В мире по суточной смертности от коронавируса лидируют Россия, Украина и США.