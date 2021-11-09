В Очакове на старом кладбище поселился бездомный. Местные жители его опасаются и просят местную власть решить этот вопрос.

Об этом Татьяна Оксенюк написала в Facebook-группе «Очаковский портал».

Женщина опубликовала видео на который видно, что территория кладбища неухоженная, а вокруг разбросан мусор. Татьяна Оксенюк отмечает, что прямо на одной из могил бездомный обустроил место для ночлега, там же и есть и справляет нужду. Местные жители боятся в одиночку ходить на кладбище.

– Это на старом кладбище жилье бомжа. Ходить туда в одиночку страшно. А возле нашей и соседской могилы устроили свалку и столовую. Постоянно грязь и вонь. Коты и собаки растаскивают повсюду пакеты и мусор… Вот теперь боремся с мусором и бомжом. Очень страшный человек. Похож на «лешего». Я так поняла, что охраны на кладбище нет. И за сохранность памятников и оградок никто не отвечает. И как же быть, – сетует женщина.

В комментарии под постом пользователи отметили, что этот бездомный живет на кладбище уже давно. Ранее уже писали о нем в социальных сетях. Кроме того, люди жалуются, что территорию кладбища никто не убирает и не охраняет.

– Во всех цивилизованных городах городские кладбища это муниципальные предприятия. Они занимаются благоустройством и охраной мест захоронения. Берут за это деньги и за них совершают хозяйственную деятельность. Честно, не знаю есть ли такое предприятие в Очакове и какой статус городского кладбища. Но вопросы, поднятые в посте, нужно адресовать городской власти, – отметил Дмитрий Белов. – Мы написали на сайт мэра (мэра Очакова Сергей Бычков, – прим.). Будем ждать ответа. С работой полиции уже столкнулись, – подчеркнула Татьяна Оксенюк.

Напомним, что в Баштанке на территории местного рынка, где планировали построить супермаркет, обнаружили человеческие останки. Предполагают, что на этом месте было старинное кладбище.