На Николаевщине фермерское хозяйство «Оазис» выплатило ущерб, нанесенный окружающей среде, в сумме более 366 тысяч гривен.

Об этом сообщили в Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.

Экоинспекторы установили, что фермерское хозяйство в течение некоторого времени работало без разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, что является нарушением Закона Украины «Об охране атмосферного воздуха».

Специалисты посчитали размер убытков, но хозяйство «Оазис» не уплатило эту сумму добровольно, поэтому вопрос о взыскании задолженности был решен в судебном порядке.

– Суд пришел к выводу, что предприятие, осуществляя деятельность, связанную с выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух, обязан в соответствии с нормами законодательства оформить соответствующие разрешения на выбросы и решил взыскать с фермерского хозяйства «Оазис» убытки в сумме 366 тысяч 35 гривен 76 копеек, – говорится в сообщении и отмечается, что «Оазис» уплатил ущерб до открытия исполнительного производства.

Ранее сообщалось, что в ходе саммита СОР26 более 100 стран мира согласились с планом президента США Джо Байдена по сокращению выбросов метана на 30% к 2030 году.

Кроме того, Индия пообещала сократить свои выбросы углерода до нуля к 2070 году.