Индия пообещала сократить свои выбросы углерода до нуля к 2070 году.

Об этом сообщает BBC.

Индия также обязалась к 2030 году получать 50% своей энергии из возобновляемых источников и сократить общие прогнозируемые выбросы углерода на миллиард тонн.

Чистый ноль или нейтрализация выбросов углерода означает отсутствие увеличения количества парниковых газов в атмосфере.

Индия является четвёртым по величине источником выбросов углекислого газа в мире после Китая, США и ЕС. Китай объявил о планах обеспечения углеродной нейтральности к 2060 году, в то время как США и ЕС стремятся достичь нулевого уровня выбросов к 2050 году.

Напомним, на саммите в Риме лидеры стран Большой двадцатки согласились достичь углеродной нейтральности «приблизительно к середине века».

Участникам саммита также удалось достичь соглашения по ограничению потепления климата более чем на 1,5 градуса.