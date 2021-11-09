Сотрудники Службы безопасности Украины заглянули к Елене Фаист, которая хвасталась спонсорством из России на митинге антивакцинаторов в Киеве.
Запись беседы с правоохранителями блогерка из Черкасс выложила в открытый доступ.
Оперативники СБУ пришли к женщине по обращению врача из местной больницы, который попросил проверить Фаист на распространение фейков о коронавирусе и оскорбление медиков.
Помимо этого, в нарративах, которые разносила жительница Черкасс, увидели угрозу нацбезопасности Украины и многочисленные манипуляции. У пророссийской инфлюэнсерки постановили изъять всю технику, которой она пользовалась для распространения дезинформации.
Как сообщалось, на протесте «антиваксеров» в Киеве женщина отблагодарила Россию за спонсорство.
Сотрудники Службы безопасности Украины заглянули к Елене Фаист, которая хвасталась спонсорством из России на митинге антивакцинаторов в Киеве.
Запись беседы с правоохранителями блогерка из Черкасс выложила в открытый доступ.
Оперативники СБУ пришли к женщине по обращению врача из местной больницы, который попросил проверить Фаист на распространение фейков о коронавирусе и оскорбление медиков.
Помимо этого, в нарративах, которые разносила жительница Черкасс, увидели угрозу нацбезопасности Украины и многочисленные манипуляции. У пророссийской инфлюэнсерки постановили изъять всю технику, которой она пользовалась для распространения дезинформации.
Как сообщалось, на протесте «антиваксеров» в Киеве женщина отблагодарила Россию за спонсорство.