Сотрудники Службы безопасности Украины заглянули к Елене Фаист, которая хвасталась спонсорством из России на митинге антивакцинаторов в Киеве.

Запись беседы с правоохранителями блогерка из Черкасс выложила в открытый доступ.

Оперативники СБУ пришли к женщине по обращению врача из местной больницы, который попросил проверить Фаист на распространение фейков о коронавирусе и оскорбление медиков.

Помимо этого, в нарративах, которые разносила жительница Черкасс, увидели угрозу нацбезопасности Украины и многочисленные манипуляции. У пророссийской инфлюэнсерки постановили изъять всю технику, которой она пользовалась для распространения дезинформации.

Как сообщалось, на протесте «антиваксеров» в Киеве женщина отблагодарила Россию за спонсорство.