Возле курорта «Воеводино» в Закарпатской области выросла популяция диких ежей. Чтобы зверьки не гибли под колесами, для них нарисовали специальный переход.

Об этом передают «Новости Закарпатья».

Администрация курорта выразила намеренья спасти жизни животных. Для этого на дорогу нанесли краской переход, предназначенный для ежей.

Местные экологи и зоозащитники полагают, что эта мера вынудит водителей внимательно следить, когда проезжают мимо.

Как сообщалось, оживленную дорогу перекрыли в эстонской столице на несколько ночей, чтобы обезопасить тысячи мигрирующих лягушек и жаб.