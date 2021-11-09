В Польше арестовали украинского хакера Ярослава Васинского, обвиняемого в вымогательстве 50 миллионов долларов у Apple.

Об этом сообщает Корреспондент.

Отмечается, что Васинский принадлежал к группе REvil, которая участвовала в сетевых атаках на предприятия и государственные учреждения в США. В апреле преступная группировка атаковала поставщика Apple Quanta Computer и украла схемы дизайна 14-дюймового MacBook Pro. Васинский и его подельники требовали от Apple выкуп в размере 50 миллионов долларов. REvil выложила требование о выкупе на своем сайте, однако через несколько дней группа удалила сообщение.

Васинского также подозревают в участии в июльской атаке на производителя софта Kaseya. Вместе с хакером взяли под стражу, но затем отпустили его коллегу Евгения Полянина. У него изъяли 6,1 миллионов долларов.

Обоих подозреваемых обвинили в сговоре с целью мошенничества. Ярослава Васинского планируют экстрадировать в США.

Напомним, правительство США предлагает вознаграждение до $10 миллионов за информацию, которая поможет найти и арестовать руководителей хакерской сети Sodinokibi (известной еще как REvil), а также до $5 миллионов за сведения о тех, кто был в сговоре с хакерской группировкой.