АО «Укралізниця» в 2022 году передает в управление Deutsche Bahn Engineering & Consulting перевозки пасcажиров.

Об этом информирует «Интерфакс-Украина», со ссылкой на главу Мининфраструктуры Кубракова.

Министр привел в пример опыт Казахстана.

— По плану мы передаем пассажирские перевозки в управление Deutsche Bahn Consulting со следующего года... напомню, что у Deutsche Bahn есть такой опыт в Казахстане и он довольно успешный, — акцентировал Алексей Кубраков.

Договор между УЗ и немецкой компанией был заключен 24 августа 2021 года. Первый этап заключается в консультировании со стороны иностранных специалистов.

Ранее сообщалось, АО «Укрзалізниця» запускает 22 новых внутренних маршрута, четыре из которых будут курсировать через Николаев.