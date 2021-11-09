Сегодня, 9 ноября, представители мэрии и полицейские проверяли соблюдение карантинных мер в общественном транспорте Николаева.

Об этом сообщается на сайте Николаевского городского совета.

В частности, внимание обращали на ношение масок пассажирами и водителями, а также количество людей в автобусах.

«Сотрудники полиции напомнили, что в Украине действуют противоэпидемические ограничения, согласно которым в общественном транспорте разрешен проезд только на местах для сидения, при этом пассажиры и водитель должны носить защитные маски», — говорится в сообщении.

Во время рейда выявили двух человек, которые находились в автобусах без средств индивидуальной защиты. Их сняли с маршрута и предупредили об ответственности за нарушение противоэпидемических требований.

Им напомнили, что при нахождении в общественных местах без защитных масок может быть наложен штраф в размере от 170 до 340 гривен.

Ранее стало известно, что в Николаевской области создадут дополнительные мобильные бригады для проверки соблюдения правил «красной» зоны карантина.

Напомним, что если уровень заболеваемости на Николаевщине достигнет 1300 случаев в сутки, в области объявят локдаун.