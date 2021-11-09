С пятницы, 12 ноября, Черкасскую область переведут в «красную» зону.

Об этом сообщил министр Олег Немчинов по итогам сегодняшнего заседания Госкомиссии по ТЭБ и ЧС.

Немчинов коротко перечислил ограничения, которые соответствуют новым правилам карантина. В частности, запрещена работа заведений общественного питания, торгово-развлекательных центров, непродовольственных рынков и магазинов, проведение массовых мероприятий. Такие ограничения не будут действовать в том случае, если 100% работников и посетителей будут вакцинированы против коронавируса.

— Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. По результатам Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 12 ноября 2021 красный уровень эпидемической опасности на территории Черкасской области, — из поста члена Кабмина.

Напомним, Николаевщина находится в такой зоне еще с 26 октября.