В Одесской полиции отчитались, что информация о жестоком нападении в пригороде города на депутата из Херсонской области была намеренно вброшена в СМИ, чтобы изобличить настоящего преступника.

Об этом говорится на сайте региональной полиции.

Согласно версии правоохранителей, глава одной из ОТГ Херсонщины заплатил 7 тысяч долларов, чтобы искалечить своего соперника, с которым у него были размолвки в сфере бизнеса.

В качестве залога подставные исполнители получили 1,5 тысячи долларов и 10 тысяч гривен, после чего они имитировали нападение с тяжелыми последствиями, а многие украинские СМИ осветили этот инцидент. Заказчик остался доволен и выдал оставшиеся 5 тысяч долларов.

Как итог, злоумышленника задержали, ему угрожает от 7 до 10 лет тюрьмы.

В пресс-службе СБУ, которая помогала планировать операцию, пояснили, что заказчик преступления требовал, чтобы жертва могла передвигаться только на инвалидной коляске.

Напомним, первой об избиении фермера из Херсонщины написала одесская пресса со слов одесских правоохранителей.