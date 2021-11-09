Ученые из Метеорологического центра Великобритании приняли участие в климатическом саммите COP26 в Глазго и представили исследования о возможных последствиях глобального потепления.

Об этом сообщает The Guardian.

Эксперты отметили, что около одного миллиарда человек постигнет невыносимая жара. В частности, если глобальные температуры поднимутся на два градуса по Цельсию.

В таком случае жара в мире достигнет 35С и организм человека попросту не сможет охлаждаться из-за потоотделения.

Наихудшим образом потепление скажется на Бразилии, Эфиопии, Индии и густонаселенных странах Северо-Китайской равнины.

— Наше исследование показывает районы мира, где могут появиться наихудшие последствия изменения климата. Однако все без исключения регионы мира, включая Великобританию и Европу, также могут пострадать довольно серьезно, — отметил профессор Альберт Тенк.

Ранее сообщалось, что только за последние 10 лет стихийные бедствия, вызванные изменением климата, унесли жизнь более 400 тысяч человек, привели к огромным разрушениям и экономическим потерям.