В Департаменте предоставления административных услуг Николаевского горсовета можно получить паспорт гражданина Украина для выезда за границу.

Об этом руководитель ведомства Владислав Белан напомнил в комментарии НикВести.

По его словам, данная услуга пользуется большой популярности среди горожан.

— Указанные административные услуги пользуются большим спросом среди граждан. Так, в течение 2019-2021 годов Департаментом было оформлено 15 015 паспортов для выезда за границу и в течение 2020-2021 годов — 7700 паспортов гражданина Украины, — сказал Владислав Белан.

Известно, что Департамент предоставления административных услуг Николаевского горсовета оформляет паспорта гражданина Украины для выезда за границу и паспорта гражданина Украины на основании Договора, заключенного между департаментом и Управлением Государственной миграционной службы Украины в Николаевской области, с 2019 года.

— Клиенты центра могут беспрепятственно зарегистрироваться на прием на сайте Николаевского городского совета или непосредственно в помещении Департамента на ближайшие дни или на удобную для них дату в течение двух недель, — объяснил Владислав Белан.

В помещении Департамента всегда находится дежурный администратор, готовый проконсультировать по поводу пакета документов. В случае необходимости он также может произвести оплату средств за оформление или зарегистрировать посетителя в очередь.

— Неоспоримое преимущество оформления паспорта гражданина Украины в центре в том, что клиент с документом получает также справку о регистрации, — добавил руководитель ведомства.

Цены на услуги установлены на следующем уровне: стоимость услуги по оформлению паспорта гражданина Украины в настоящее время составляет 363 гривны за 20 рабочих дней и 489 гривен за 10 рабочих дней. Стоимость оформления паспорта для выезда за границу за 20 рабочих дней — 694 гривен, за 7 рабочих дней — 1046 гривен.

Кроме того, в Департаменте админуслуг можно оформить загранпаспорт для детей.

— Паспорт гражданина Украины для выезда за границу оформляется всем гражданам Украины с рождения. Для оформления паспорта для выезда за границу ребенку в возрасте от 0 до 14 лет обращается законный представитель (мать или отец, — прим.) и дает свидетельство о рождении, паспорт гражданина Украины заявителя и загранпаспорт, если такой оформлялся ранее. В возрасте от 14 до 16 лет к указанному пакету документов еще предоставляют паспорт гражданина Украины на ребенка. С 16 лет заявление подается лично. Цены на оформление загранпаспорта для ребенка такие же — за 20 рабочих дней — 694 гривен, за 7 рабочих дней — 1046 гривен, — резюмировал Владислав Белан.

Известно, что граждане имеют право обратиться для оформления любого паспорта в независимости от своего места регистрации.

Напомним, в Департаменте по предоставлению административных услуг Николаевского городского совета открыли Сервис УТОГ для людей с нарушениями слуха.