В Департаменте по предоставлению административных услуг Николаевского городского совета открыли Сервис УТОГ для людей с нарушениями слуха.

Теперь администраторы могут общаться с людьми с нарушениями слуха при помощи профессиональных переводчиков жестового языка через систему видеосвязи Viber или Skype на Сервис УТОГ, передает корреспондент НикВести.

Как рассказал директор Департамента админуслуг Владислав Белан, решение запустить такой сервис было принято для того, чтобы люди с нарушениями слуха также имели возможность получать необходимые виды административных услуг.

— Проект был реализован обществом УТОГ. Мы как одни из пользователей этого проекта решили присоединиться к нему, чтобы, скажем так, административные услуги, которые предоставляются нашим департаментом, были доступны для абсолютно всех, без исключения. Даже для людей, которые общаются языком жестов. Насколько популярно – сложно сказать. Не так часто, конечно, нас посещают люди, которые общаются языком жестов, но есть, – рассказал Владислав Белан.

Он также поблагодарил Всеукраинскую общественную организацию инвалидов «Украинское общество глухих» за реализованную идею, которая поможет сделать ЦНАП доступным и открытым для людей с нарушениями слуха.

Напомним, что власти Николаева планируют разместить новый Центр предоставления административных услуг (ЦНАП) в Корабельном районе — уже заказали проект реконструкции.