В Португалии внесли изменения в трудовое законодательство, которые регулируют дистанционную работу и обеспечивают баланс между трудом и личной жизнью.

Об этом сообщает Euronews.

Новые правила являются ответом на увеличение работы на дому в результате пандемии COVID-19, заявили в правящей Социалистической партии Португалии.

Согласно новым правилам, работодатели могут быть наказаны за контакты с работниками в нерабочее время. Компании также будут вынуждены оплачивать расходы, связанные с дистанционной работой, такие как высокие счета за электроэнергию и использование Интернета.

Эти изменения в трудовое законодательство Португалии не будут распространяться на компании с менее чем десятью работниками.

Изменения в законодательстве касаются и родителей маленьких детей. Они имеют право работать на дому без предварительной договоренности с работодателем, пока их ребенку не исполнится 8 лет.

Компании также должны принимать меры против одиночества. Для людей, работающих дистанционно, должны организовывать оффлайн-встречи по крайней мере каждые 2 месяца.

Португалия стала первой европейской страной, изменившей в январе этого года правила дистанционной работы на фоне пандемии. В частности, дистанционную работу сделали обязательной, кроме некоторых исключений, и обязали работодателей предоставлять необходимые инструменты для работы дома.

Напомним, правительство Дании, профсоюзы и местные власти договорились о сделке, направленной на сокращение нехватки рабочей силы, которая сейчас преобладает в стране.