Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предположили возможное объявление окончания пандемии коронавируса. Это может произойти при условии, если система здравоохранения не будет перегружена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге в интервью La Vanguardia.

— Мы должны научиться жить с вирусом. Как только наша система здравоохранения не будет перегружена из-за госпитализации и смерти от COVID, то есть будет возможность предоставлять те услуги, которые предоставлялись ранее, пандемия, возможно, превратится в эндемию, — отметил Ханс Клюге.

Он подчеркнул, что по «достаточно надежным оценкам», до февраля следующего года в Европе может добавиться еще полмиллиона летальных случаев от коронавируса, при условии, что тенденция с распространением инфекции не изменится.

— Почему у нас опять проблемы? Потому что более чем в половине стран региона вакцинация застопорилась, — подчеркнул Ханс Клюге.

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ добавил, что собирается создать «рабочую группу в Европе», которая будет связана с вопросами вакцинации.

— Пару месяцев назад главной проблемой было наличие (вакцин, — прим.), теперь проблема — скептицизм в отношении вакцин, фейковые новости, — отметил он.