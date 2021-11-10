Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предположили возможное объявление окончания пандемии коронавируса. Это может произойти при условии, если система здравоохранения не будет перегружена.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге в интервью La Vanguardia.
— Мы должны научиться жить с вирусом. Как только наша система здравоохранения не будет перегружена из-за госпитализации и смерти от COVID, то есть будет возможность предоставлять те услуги, которые предоставлялись ранее, пандемия, возможно, превратится в эндемию, — отметил Ханс Клюге.
Он подчеркнул, что по «достаточно надежным оценкам», до февраля следующего года в Европе может добавиться еще полмиллиона летальных случаев от коронавируса, при условии, что тенденция с распространением инфекции не изменится.
— Почему у нас опять проблемы? Потому что более чем в половине стран региона вакцинация застопорилась, — подчеркнул Ханс Клюге.
Директор Европейского регионального бюро ВОЗ добавил, что собирается создать «рабочую группу в Европе», которая будет связана с вопросами вакцинации.
— Пару месяцев назад главной проблемой было наличие (вакцин, — прим.), теперь проблема — скептицизм в отношении вакцин, фейковые новости, — отметил он.
В Николаевской области продолжает расти количество новых случаев коронавируса — за сутки, 8 ноября, зафиксировали 987 заражений. Отметим, что это наибольший суточный прирост в регионе за все время пандемии. Также был зарегистрировано самое большое количество смертей — 43.
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предположили возможное объявление окончания пандемии коронавируса. Это может произойти при условии, если система здравоохранения не будет перегружена.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге в интервью La Vanguardia.
— Мы должны научиться жить с вирусом. Как только наша система здравоохранения не будет перегружена из-за госпитализации и смерти от COVID, то есть будет возможность предоставлять те услуги, которые предоставлялись ранее, пандемия, возможно, превратится в эндемию, — отметил Ханс Клюге.
Он подчеркнул, что по «достаточно надежным оценкам», до февраля следующего года в Европе может добавиться еще полмиллиона летальных случаев от коронавируса, при условии, что тенденция с распространением инфекции не изменится.
— Почему у нас опять проблемы? Потому что более чем в половине стран региона вакцинация застопорилась, — подчеркнул Ханс Клюге.
Директор Европейского регионального бюро ВОЗ добавил, что собирается создать «рабочую группу в Европе», которая будет связана с вопросами вакцинации.
— Пару месяцев назад главной проблемой было наличие (вакцин, — прим.), теперь проблема — скептицизм в отношении вакцин, фейковые новости, — отметил он.
В Николаевской области продолжает расти количество новых случаев коронавируса — за сутки, 8 ноября, зафиксировали 987 заражений. Отметим, что это наибольший суточный прирост в регионе за все время пандемии. Также был зарегистрировано самое большое количество смертей — 43.