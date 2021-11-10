СБУ вышла на след квалифицированного медика, который работал в больнице Днепра и штамповал до 30 поддельных сертификатов за сутки, подобная услуга обходилась клиентами по 2,5 тысячи гривен.

Об этом информирует пресс-центр Службы безопасности Украины.

Врач вносил ненастоящие сведенья в систему "eHealth" и генерировал подтверждение о вакцинации, которой в реальности не было. Основными клиентами медика были туристы, работники местных госпредприятий и одинокие граждане, не готовые вакцинироваться.

После манипуляций с электронными базами данных сама вакцина списывалась и уничтожалась. Такая схема длилась в течение нескольких месяцев.

Раскрылся медик во время передачи 9 сертификатов поддельного образца, оперативники СБУ нашли у него печати и штампы, записи, бланки отчетностей заболеваний и 50 тысяч гривен.

Открыто уголовное дело по 368 статье Уголовного кодекса (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом). Создателю обманной схемы в ближайшее время вручат подозрение.

Как сообщалось, начальница горздрава Николаева Ирина Шамрай рассказала, что ее просили выдать фальшивые подтверждения о вакцинации.