В Николаевской области по состоянию на 10 ноября всего вакцинировано 562 337 человек, за минувшие сутки — 6527 человек.

Об этом сообщается на странице Николаевской облгосадминистрации в Facebook.

Желающих прививали препаратами:

CORONAVAC — 2847 (1 доза — 1676; 2 доза — 1171);

COMIRNATY — 3023 (1 доза — 1591; 2 доза — 1432);

ASTRAZENECA — 657 (1 доза — 359; 2 доза — 298).

Вакцинировано мобильными бригадами — 942:

CORONAVAC — 337;

COMIRNATY — 561;

ASTRAZENECA — 44.

Привились в пунктах вакцинации — 3228:

CORONAVAC — 1730;

COMIRNATY — 1004;

ASTRAZENECA — 494.

В центрах вакцинации — 2357:

CORONAVAC — 780;

COMIRNATY — 1458;

ASTRAZENECA — 119.

Напомним, по состоянию на сегодня, 10 ноября, в Николаевской области выявили 1067 новых заболевших коронавирусом, 35 человек умерло.