В Николаевской области по состоянию на 10 ноября всего вакцинировано 562 337 человек, за минувшие сутки — 6527 человек.
Об этом сообщается на странице Николаевской облгосадминистрации в Facebook.
Желающих прививали препаратами:
Вакцинировано мобильными бригадами — 942:
Привились в пунктах вакцинации — 3228:
В центрах вакцинации — 2357:
Напомним, по состоянию на сегодня, 10 ноября, в Николаевской области выявили 1067 новых заболевших коронавирусом, 35 человек умерло.
В Николаевской области по состоянию на 10 ноября всего вакцинировано 562 337 человек, за минувшие сутки — 6527 человек.
Об этом сообщается на странице Николаевской облгосадминистрации в Facebook.
Желающих прививали препаратами:
Вакцинировано мобильными бригадами — 942:
Привились в пунктах вакцинации — 3228:
В центрах вакцинации — 2357:
Напомним, по состоянию на сегодня, 10 ноября, в Николаевской области выявили 1067 новых заболевших коронавирусом, 35 человек умерло.