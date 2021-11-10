Исполком городского совета принял решение о демонтаже еще одной незаконной конструкции. Речь идет о заборе по улице Пушкинской, 14/7.

Об этом стало известно на заседании в среду, 10 ноября, сообщает отдел информационного обеспечения департамента городского головы Николаевского городского совета.

Забор был размещен без соответствующих согласований и разрешений и находится на городской земле. Кроме того, владельцем не были учтены рекомендации по унифицированному виду ограждений строительных площадок.

– Поэтому подготовлен проект решения исполкома городского совета о демонтаже – проинформировал руководитель департамента архитектуры и градостроительства Андрей Цымбал.

Напомним, что в Николаеве вдоль Центрального проспекта от улицы Соборной до Херсонского шоссе очистили от рекламы столбы наружного освещения.