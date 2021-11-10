В Первомайском районе с 23 октября по 10 ноября провели около 300 рейдов по соблюдению карантинных норм. В результате которых составлено 28 протоколов.

В таких рейдах принимают участие и представители власти. Так, глава Первомайской РГА Сергей Саковский подчеркнул, что не может сидеть в кабинете в то время, когда нужно действовать, говорится в сюжете НИС-ТВ.

– Большинство граждан не придерживаются элементарных норм в общественных местах, не носят маски, не придерживаются социальной дистанции, не вакцинируются. Поэтому в больнице сегодня находится 99 человек, каждый день умирает 2-3 человека. Поэтому ситуация очень критическая, – отмечает Сергей Саковский.

Одна из последних проверок проходила на объектах, которые территориально относятся к Грушевскому округу. Глава Александр Бадера лично принял участие в рейде. Среди 84 субъектов хозяйствования, которые проверили, было составлено 5 протоколов за нарушение карантинных ограничений.

Как сообщалось, 10 ноября, глава Баштанской райгосадминистрации Владислав Дмитрив и его заместитель Андрей Дяченко также провели рейд по сельским магазинам района по соблюдению ограничений «красной» карантинной зоны.