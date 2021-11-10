В среду, 10 ноября, глава Баштанской райгосадминистрации Владислав Дмитрив и его заместитель Андрей Дяченко провели рейд по сельским магазинам района по соблюдению ограничений «красной» карантинной зоны.

Об этом сообщил отдел внутренней политики Баштанской РГА.

Чиновников сопровождали представители Госпродпотребслужбы, органов местного самоуправления и полицейские. 10 ноября они обошли 7 магазинов селах Афанасьевка и Юрьевка Снигиревской территориальной громады.

Отмечается, что во время рейда проверяли использование масок, наличие антисептиков, ведение журналов проверки температуры и графика уборки, а также наличие сертификатов о вакцинации или ПЦР-тестов у работников. Нарушений в проверенных заведениях не обнаружено.

«Кроме этого, Владислав Мирославович (Дмитрив, — прим.) отметил, что вакцинация значительно уменьшает шанс на заболевание ковидной болезнью, а это означает возможность улучшения эпидемиологической ситуации в районе и области в целом и предоставляет возможность предпринимателям и в дальнейшем в условиях карантина продолжать работать и развивать свой бизнес», — подчеркнули в Баштанской РГА.

Напомним, ранее глава администрации Центрального района Александр Берёза пригласил николаевцев выпить с ним чай или кофе и послушать о его опыте участия в марафоне Ironman.