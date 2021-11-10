Высший антикоррупционный суд повторно оштрафовал экс-депутата Николаевского областного совета от фракции «Батьківщина» Сергея Чмыря, которого обвиняют в попытке подкупить полицейского.

Такое решение 8 ноября приняла коллегия судей ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Суд установил, что обвиняемый Сергей Чмырь не явился на судебное заседание 3 ноября, о чем предварительно не сообщил и не назвал причины. Судьи его оштрафовали.

– Наложить на обвиняемого (Сергия Чмыря, – прим.) денежное взыскание в размере 2 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, что составляет 4 тысячи 540 гривен, за неприбытие по вызову суда в судебное заседание, назначенное на 3 ноября, – говорится в решении.

Ранее за неявку на заседание на Сергея Чмыря наложили штраф в размере 2270 гривен.

Напомним, 25 июля 2019 года руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры вручил подозрение в предложении взятки работникам патрульной полиции депутату Николаевского областного совета от партии «Батьківщина» Сергею Чмырю.

Так, 16 февраля 2017 года, патрульные остановили автомобиль, за рулем которого находился с явными признаками алкогольного опьянения депутат Николаевского областного совета от партии «Батьківщина» Сергей Чмырь. После этого он предлагал полицейским взятку, это было зафиксировано нагрудной камерой.

19 ноября 2019 года Высший антикоррупционный суд принял решение ограничить до 18 декабря сроки для ознакомления с расследованием НАБУ и САП депутату Николаевского областного совета Сергею Чмырю и его адвокатам.

В марте 2017 года Апелляционный суд в Николаевской области признал директора государственного предприятия «Агрономия» и депутата Николаевского областного совета от ВО «Батьківщина» Сергея Чмыря виновным в коррупционном правонарушении: Сергей Чмырь как руководитель государственного предприятия подписал 14 договоров об оказании услуг с фирмой своего сына Игоря Чмыря, которому перечислял деньги предприятия.

В марте 2018 года Первомайская местная прокуратура направила в суд дело депутата Николаевского областного совета, главы фракции партии «Батьківщина» Сергея Чмыря.

В свою очередь, глава Всеукраинского объединения «Батьківщина» Юлия Тимошенко заявила, что не знала о том, что член ее команды, депутат облсовета Сергей Чмырь был дважды признан судами коррупционером.

16 декабря 2019 года прокуратура закрыла уголовное дело против депутата Николаевского областного совета Сергея Чмыря,а 17 февраля Специализированная антикоррупционная прокуратура возобновила производство.

Летом 2020 сообщалось, что апелляционная палата рассмотрит представление Высшего антикоррупционного суда о решении вопроса передачи дела по обвинению депутата Николаевского областного совета Сергея Чмыря в предложении полицейскому неправомерной выгоды в другой суд.