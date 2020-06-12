Апелляционная палата рассмотрит представление Высшего антикоррупционного суда о решении вопроса передачи дела по обвинению депутата Николаевского областного совета Сергея Чмыря в предложении полицейскому неправомерной выгоды в другой суд.

Решение об обращении с таким представление приняла коллегия судей ВАКС 28 мая, сообщает «Слово и дело».

Во время подготовительного заседания адвокат Сергея Чмыря заявил ходатайство об обращении в апелляционную палату ВАКС с представлением о направлении этого уголовного производства в другой суд в связи с его неподсудностью. Прокурор САП возразил против удовлетворения ходатайства в связи с его необоснованностью. По его мнению, это уголовное производство подсудно ВАКС.

Изучив ходатайство, судьи решили обратиться в палату ВАКС для определения подсудности по делу. По мнению коллегии, это производство им неподсудно из-за нарушения правил предметной подсудности.

Напомним, 25 июля 2019 года руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры вручил подозрение в предложении взятки работникам патрульной полиции депутату Николаевского областного совета от партии «Батьківщина» Сергею Чмырю.

Так, 16 февраля 2017 года, патрульные остановили автомобиль, за рулем которого находился с явными признаками алкогольного опьянения депутат Николаевского областного совета от партии «Батьківщина» Сергей Чмырь. После этого он предлагал полицейским взятку, это было зафиксировано нагрудной камерой.

19 ноября 2019 года Высший антикоррупционный суд принял решение ограничить до 18 декабря сроки для ознакомления с расследованием НАБУ и САП депутату Николаевского областного совета Сергею Чмырю и его адвокатам.

В марте 2017 года Апелляционный суд в Николаевской области признал директора государственного предприятия «Агрономия» и депутата Николаевского областного совета от ВО «Батьківщина» Сергея Чмыря виновным в коррупционном правонарушении: Сергей Чмырь как руководитель государственного предприятия подписал 14 договоров об оказании услуг с фирмой своего сына Игоря Чмыря, которому перечислял деньги предприятия.

В марте 2018 года Первомайская местная прокуратура направила в суд дело депутата Николаевского областного совета, главы фракции партии «Батьківщина» Сергея Чмыря.

В свою очередь, глава Всеукраинского объединения «Батьківщина» Юлия Тимошенко заявила, что не знала о том, что член ее команды, депутат облсовета Сергей Чмырь был дважды признан судами коррупционером.

16 декабря 2019 года прокуратура закрыла уголовное дело против депутата Николаевского областного совета Сергея Чмыря,а 17 февраля Специализированная антикоррупционная прокуратура возобновила производство.