Кабмин утвердил перечень пород собак, которые могут быть опасными для человека.

Об этом информирует УНН, ссылаясь на соответствующее решение.

Опасными посчитали 52 породы и метисов этих видов. В частности, повышенную угрозу для окружающих несут восточноевропейская овчарка, доберман, питбультельер, ротвейлер, четыре вида мастифов, акита, бульдог американский, ирландский волкодав, московская сторожевая и другие.

Владельцы пород, попавших в данную категорию, при регистрации своих питомцев должны заключить страховой договор по возмещению убытков, которые могут быть нанесены третьим лицам.

Ранее сообщалось, в Украине вступил в силу закон №2351 относительно имплементации некоторых положений европейского законодательства в сфере охраны животного и растительного мира.