Анализ сотен случаев COVID-19 показывает, что защитные маски для лица наиболее эффективны в конкретных обстоятельствах, таких как например, контакт с человеком, инфицированным коронавирусом, который длится более трех часов, особенно в закрытом помещении.

Об этом пишет ZN.ua, ссылаясь на материал Nature.

Исследование показало, что некоторые меры предосторожности, такие как физическое дистанцирование, общение на улице и ношение масок, полезны и эффективны для предотвращения передачи SARS-CoV-2, говорит соавтор исследования Джозеф Льюнард из Калифорнийского университета в Беркли.

Предыдущие исследования давали доказательства того, что маски помогают защитить от инфекции, но новая научная работа показывает, что защитные маски могут быть эффективными, даже если другие меры, такие как социальная дистанция, не используются.

Хотя вакцинация и лечение являются ключевыми для борьбы с пандемией, так называемые «нефармацевтические вмешательства» остаются важными мерами здравоохранения. Но трудно измерить эффективность этих «вмешательств» в реальных условиях.

Чтобы решить эту проблему, эпидемиолог Сима Джейн и его коллеги изучили случаи примерно 1 280 человек в Калифорнии, которые получили положительный тест на SARS-CoV-2 в период с февраля по сентябрь 2021 года.

Для каждого человека с COVID-19 исследователи искали по крайней мере одного контрольного участника: того, кто получил отрицательный результат теста на коронавирус в течение того же периода времени, несмотря на контакт с ковид-инфицированным.

Участники, контактировавшие с человеком, инфицированным COVID-19, предоставили подробности о встрече, обстановке и длительности общения с ковид-больным.

Исследование показало, что участники, которые не полностью вакцинированы, имели наибольший риск заражения в случае контакта с COVID-больным в помещении. Участники, которые общались с человеком, инфицированным коронавирусом, имели более низкие шансы заражения, если бы во время встречи были в маске.

— Эта защита особенно важна для людей, которые еще не были вакцинированы, — говорит Джозеф Льюнард.

Сима Джейн добавляет, что анализ также показывает, что маски приносят наибольшую пользу при воздействии высокого риска — если общение с больным ковидом происходило долго в закрытом помещении.

Натали Дин из Университета Эмори в Атланте считает, что нефармацевтические вмешательства полезны, но очень трудно «количественно оценить их преимущества».

Грант Браун из Университета Айовы осторожно относится к точным цифрам исследования по преимуществам защитных масок.

— Однако это разумный подход к трудной проблеме, — говорит Грант Браун. Он также добавляет, что результаты подтверждаются исследованиями о механизмах распространения вирусов.

Кирстен Биббинс-Доминго из Университета Калифорнии в Сан-Франциско отмечает, что исследование началось еще до появления высокотрансмиссивного варианта Delta.

Но результаты этого исследования, по ее словам, восполняют пробел в знаниях об эффективности нефармацевтических вмешательств и могут помочь в разработке политики контроля распространения вируса.

Напомним, британские ученые выяснили, что в организме переболевших COVID-19 антитела сохраняются в течение, как минимум, 10 месяцев после появления симптомов.