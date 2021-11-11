Социальная сеть Instagram начала тестировать новую функцию под названием «Сделай перерыв». Новая опция позволит пользователям получать напоминания о перерыве от соцсети по истечению времени.

Об этом говорится в сообщении главы Instagram Адама Мосссери в Twitter.

Оповещения о перерыве от социальной сети можно настроить под себя: выставить их на 10, 20 или 30 минут.

Функция также даст советы, что можно поделать вместо просмотра ленты в Instagram, например, сделать несколько глубоких вдохов, послушать свою любимую песню или выполнить что-нибудь из списка дел.

Глава соцсети заявил, что новая функция — «часть огромных усилий, направленных на то, чтобы попытаться дать людям больше контроля над своим пребыванием в Instagram».

Тест функции начнется на этой неделе, запустить ее планируют уже в декабре.

Напомним, в начале октября социальная сеть Instagram объявила о внедрении нескольких нововведений.