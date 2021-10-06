Социальная сеть Instagram, в которой вчера и сегодня наблюдался сбой в работе, объявила о внедрении нескольких нововведений.

Как пишет The Verge, они касаются публикации пользователями видео. В частности, разработчики признали, что формат IGTV-видео не увенчался успехом, поэтому его заменили на Instagram TV. Длительность видео, размещенных в основной ленте, теперь может составлять до 60 минут. Отныне пользователям не нужно выходить из основного приложения для его просмотра, как это было с IGTV.

Представитель соцсети заявил, что Instagram TV «останется местом для посещения с целью просмотра видео».

Как сообщалось, сбой в работе сервисов от Facebook был вызван неправильным изменением конфигурации на магистральных маршрутизаторах.

Напомним, что 4 октября, произошел глобальный сбой в работе веб-сервисов по всему миру. Среди пострадавших оказались социальные сети Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, а также мессенджеры WhatsApp, Facebook Messenger и Telegram.

Из-за масштабного сбоя стоимость акций Facebook к моменту закрытия торгов упала на 4,89% по сравнению со временем их начала. Сам Цукерберг лишился более чем 6 млрд долларов.