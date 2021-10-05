Сбой в работе сервисов от Facebook был вызван неправильным изменением конфигурации на магистральных маршрутизаторах.

Как говорится на сайте компании, данные пользователей не пострадали.

Там утверждают, что серверы уже снова подключены к сети и в Facebook активно работают над тем, чтобы полностью вернуть их к нормальной работе.

Отмечается, что инженеры компании выяснили, что причиной сбоя стали изменения конфигурации на магистральных маршрутизаторах, которые отвечают за координацию сетевого трафика между центрами обработки данных.

— В настоящее время мы хотим прояснить, что, по нашему мнению, основной причиной этого сбоя было неправильное внесение изменений в конфигурации ... У нас также нет доказательств того, что пользовательские данные были скомпрометированы в результате этого сбоя, – убеждают в Facebook.

Там извинились перед пользователями и заверили, что работают над тем, чтобы лучше понять проблему и обеспечить более устойчивую инфраструктуру.

Напомним, что 4 октября, произошел глобальный сбой в работе веб-сервисов по всему миру. Среди пострадавших оказались социальные сети Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, а также мессенджеры WhatsApp, Facebook Messenger и Telegram.

Из-за масштабного сбоя стоимость акций Facebook к моменту закрытия торгов упала на 4,89% по сравнению со временем их начала. Сам Цукерберг лишился более чем 6 млрд долларов.

Также сообщалось, что на фоне масштабного сбоя в работе Facebook в продаже на одном из хакерских форумов появились данные более 1,5 миллиарда пользователей этой соцсети.