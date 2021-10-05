Соцсеть Facebook и другие ресурсы одноименной компании начали возобновлять свою работу. Сегодня в работе интернет-ресурсов произошел глобальный сбой, который ощущался чуть ли не на всех континентах мира.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Сейчас пользователи снова могут открыть соцсети на своих устройствах, в частности работает лента Facebook и Messenger. Tакже заработал Instagram.

До этого веб-сайты не работали, а приложения выдавали ошибку об «отсутствии интернет-соединения».

Согласно данным мониторинговой группы Kentik, трафик Facebook начал расти, это может быть признаком восстановления.

Однако пользователи ряда других соцсетей и онлайн-сервисов продолжают сообщать о сбое в их работе.

Как сообщалось, разработчик и основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг лишь за несколько часов потерял почти 7 млрд долларов из-за глобального сбоя соцсетей и мессенджеров. Также он опустился в рейтинге самых богатых людей в мире.

Напомним, 4 октября, произошел глобальный сбой в работе веб-сервисов по всему миру. Среди пострадавших оказались социальные сети Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, а также мессенджеры WhatsApp, Facebook Messenger и Telegram.

Сотрудники компании Facebook не могли сразу попасть в офис для того, чтобы оценить масштабы проблемы со сбоями в работе социальных сетей, поскольку у них не работали электронные пропуска.