Сотрудники компании Facebook не могут попасть в офис для того, чтобы оценить масштабы проблемы со сбоями в работе социальных сетей, поскольку у них не работают электронные пропуска.

Об этом сообщает репортер издания The New York Times (NYT) Шира Френкель в своем Twitter-аккаунте.

— Только что разговаривала по телефону с кем-то, кто работает в Facebook. Он рассказал, что сотрудники не могли войти в здания сегодня утром, чтобы начать оценку масштабов отключения, потому что их пропуски неисправны, — написала Шира Френкель.

Как сообщалось, разработчик и основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг лишь за несколько часов потерял почти 7 млрд долларов из-за глобального сбоя соцсетей и мессенджеров. Также он опустился в рейтинге самых богатых людей в мире.

Напомним, сегодня, 4 октября, произошел глобальный сбой в работе веб-сервисов по всему миру. Среди пострадавших оказались социальные сети Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, а также мессенджеры WhatsApp, Facebook Messenger и Telegram.