В Европе за последнюю неделю на 10 процентов увеличилась смертность от коронавируса.

Об этом заявила Всемирная организация здравоохранения, сообщает АВС News.

Европа стала единственным регионом мира, где неуклонно растут как случаи заболеваемости COVID-19, так и смертность.

По данным ВОЗ, во всем мире на прошлой неделе зарегистрировано около 3,1 миллиона новых случаев, что примерно на 1% больше, чем на предыдущей неделе. Почти две трети случаев заражения коронавирусом — 1,9 миллиона — приходятся на Европу, где число случаев заболевания выросло на 7%.

Странами с наибольшим количеством новых случаев в мире были США, Россия, Великобритания, Турция и Германия. Число еженедельных смертей от COVID-19 снизилось примерно на 4% во всем мире и снизилось во всех регионах, кроме Европы.

Напомним, во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предположили возможное объявление окончания пандемии коронавируса. Это может произойти при условии, если система здравоохранения не будет перегружена.