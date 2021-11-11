В Японии группа ученых из Национального института биомедицинских инноваций, здоровья и питания завершила испытания вакцины от ВИЧ на макаках-крабоедах.
Об этом пишет The Asahi Shimbun.
Сообщается, что приматам ввели полноценный вирус. Шесть из семи подопытных животных не заболели, а тесты не выявили у них вирус.
Через пять лет ученые надеются начать тестирование вакцины на людях.
ВИЧ — это сокращенное название вируса иммунодефицита человека, т.е. вируса, поражающего иммунную систему человека.
В Украине, по оценочным данным, 250 тысяч людей проживают с вирусом иммунодефицита. Больше 20 тысяч новых случаев регистрируется ежегодно.
Напомним, ранее Johnson & Johnson провалила вторую фазу клинических испытаний вакцины против ВИЧ-инфекции в Африке. Сейчас эффективность препарата немного превышает 25%.
В Японии группа ученых из Национального института биомедицинских инноваций, здоровья и питания завершила испытания вакцины от ВИЧ на макаках-крабоедах.
Об этом пишет The Asahi Shimbun.
Сообщается, что приматам ввели полноценный вирус. Шесть из семи подопытных животных не заболели, а тесты не выявили у них вирус.
Через пять лет ученые надеются начать тестирование вакцины на людях.
ВИЧ — это сокращенное название вируса иммунодефицита человека, т.е. вируса, поражающего иммунную систему человека.
В Украине, по оценочным данным, 250 тысяч людей проживают с вирусом иммунодефицита. Больше 20 тысяч новых случаев регистрируется ежегодно.
Напомним, ранее Johnson & Johnson провалила вторую фазу клинических испытаний вакцины против ВИЧ-инфекции в Африке. Сейчас эффективность препарата немного превышает 25%.