В Японии группа ученых из Национального института биомедицинских инноваций, здоровья и питания завершила испытания вакцины от ВИЧ на макаках-крабоедах.

Об этом пишет The Asahi Shimbun.

Сообщается, что приматам ввели полноценный вирус. Шесть из семи подопытных животных не заболели, а тесты не выявили у них вирус.

Через пять лет ученые надеются начать тестирование вакцины на людях.

ВИЧ — это сокращенное название вируса иммунодефицита человека, т.е. вируса, поражающего иммунную систему человека.

В Украине, по оценочным данным, 250 тысяч людей проживают с вирусом иммунодефицита. Больше 20 тысяч новых случаев регистрируется ежегодно.

Напомним, ранее Johnson & Johnson провалила вторую фазу клинических испытаний вакцины против ВИЧ-инфекции в Африке. Сейчас эффективность препарата немного превышает 25%.