Израиль должен провести первые в мире национальные учения противодействия коронавирусу, которые покажут, насколько страна готова к «атаке» нового опасного штамма COVID-19.

Об этом сообщает The Guardian.

Учения будут проходить в формате военных и будут проводиться премьер-министром Нафтали Беннеттом. Он проверит возможности государственных ведомств и национальных агентств по реагированию на появление варианта COVID-19 «Омега».

В заявлении пресс-службы правительства Израиля говорится, что такой штамм в стране пока не обнаружен.

Израиль победил четвертую волну коронавируса, и «мы находимся на пути к выходу из варианта Дельты», сказал Нафтали Беннетт.

Однако, добавил он, борьба с вирусом продолжается.

— Мы продолжаем проводить учения и бросать вызов самим себе… Мы должны продолжать внимательно следить за ситуацией и готовиться к любому сценарию, — заявил премьер-министр.

Учения будут проводиться министром гражданской обороны Израиля в Национальном центре управления в Иерусалиме, который занимается урегулированием национальных кризисов.

Они будут охватывать:

Ограничения на собрания и передвижение, карантинная политика, блокировка, комендантский час и туризм.

Надзор и предупреждения, выпущенные во время разработки нового и опасного варианта, тестирования защиты вакцины, эпидемиологических расследований, пропускной способности больниц и проведения программ массового тестирования и вакцинации.

Законность местных или региональных запретов, комендантского часа и других ограничений.

Экономическая поддержка населения.

Общественная безопасность в обеспечении соблюдения карантина, локдауна и комендантского часа.

Закрытие школ в центрах вспышек заболеваний, сокращение размеров классов и дистанционное обучение.

Политика отправления и прибытия на границах, включая аэропорт Бен-Гурион.

Информирование общественности и реагирование на «дискуссии в Интернете».

Израиль регулярно проводит учения по национальной безопасности для своего населения, а также военные игры в рамках подготовки к конфликту.

Напомним, Израиль намерен в скором времени закупить у Pfizer экспериментальные таблетки против коронавируса.