Израиль должен провести первые в мире национальные учения противодействия коронавирусу, которые покажут, насколько страна готова к «атаке» нового опасного штамма COVID-19.
Об этом сообщает The Guardian.
Учения будут проходить в формате военных и будут проводиться премьер-министром Нафтали Беннеттом. Он проверит возможности государственных ведомств и национальных агентств по реагированию на появление варианта COVID-19 «Омега».
В заявлении пресс-службы правительства Израиля говорится, что такой штамм в стране пока не обнаружен.
Израиль победил четвертую волну коронавируса, и «мы находимся на пути к выходу из варианта Дельты», сказал Нафтали Беннетт.
Однако, добавил он, борьба с вирусом продолжается.
— Мы продолжаем проводить учения и бросать вызов самим себе… Мы должны продолжать внимательно следить за ситуацией и готовиться к любому сценарию, — заявил премьер-министр.
Учения будут проводиться министром гражданской обороны Израиля в Национальном центре управления в Иерусалиме, который занимается урегулированием национальных кризисов.
Они будут охватывать:
Израиль регулярно проводит учения по национальной безопасности для своего населения, а также военные игры в рамках подготовки к конфликту.
Напомним, Израиль намерен в скором времени закупить у Pfizer экспериментальные таблетки против коронавируса.
Израиль должен провести первые в мире национальные учения противодействия коронавирусу, которые покажут, насколько страна готова к «атаке» нового опасного штамма COVID-19.
Об этом сообщает The Guardian.
Учения будут проходить в формате военных и будут проводиться премьер-министром Нафтали Беннеттом. Он проверит возможности государственных ведомств и национальных агентств по реагированию на появление варианта COVID-19 «Омега».
В заявлении пресс-службы правительства Израиля говорится, что такой штамм в стране пока не обнаружен.
Израиль победил четвертую волну коронавируса, и «мы находимся на пути к выходу из варианта Дельты», сказал Нафтали Беннетт.
Однако, добавил он, борьба с вирусом продолжается.
— Мы продолжаем проводить учения и бросать вызов самим себе… Мы должны продолжать внимательно следить за ситуацией и готовиться к любому сценарию, — заявил премьер-министр.
Учения будут проводиться министром гражданской обороны Израиля в Национальном центре управления в Иерусалиме, который занимается урегулированием национальных кризисов.
Они будут охватывать:
Израиль регулярно проводит учения по национальной безопасности для своего населения, а также военные игры в рамках подготовки к конфликту.
Напомним, Израиль намерен в скором времени закупить у Pfizer экспериментальные таблетки против коронавируса.