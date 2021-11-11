В Великобритании начались клинические испытания новой вакцины против вируса Эбола, разработанной Оксфордским университетом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на западные СМИ.

Вакцина предназначена для борьбы с двумя штаммами Эбола, ответственными почти за все вспышки и смертельные случаи во всем мире.

«Новая вакцина предназначена для борьбы со штаммами Заира и Судана, из которых Заир является самой смертельной формой, вызывая смерть в 70–90% случаев, если ее не лечить», — говорится в сообщении.

Вакцина основана на ослабленной версии вируса простуды, которая была генетически модифицирована, поэтому она не может реплицироваться у людей.

Университет начал испытание 1-й фазы для тестирования вакцины на людях-добровольцах. В настоящее время в исследование ведется набор добровольцев.

В рамках испытаний 26 человек в возрасте от 18 до 55 лет получат одну дозу вакцины против Эболы ChAdOx1 biEBOV в Оксфордском университете. Затем они будут контролироваться в течение шести месяцев, а результаты ожидаются во втором квартале 2022 года.

— Мы разработали нашу новую вакцину для борьбы с двумя видами вируса, которые вызвали почти все вспышки и смерти Эбола-вируса, и теперь с нетерпением ждем возможности протестировать ее в рамках 1-й фазы клинических испытаний, — заявил главный исследователь испытания в Институте Дженнера, доктор Дэниел Дженкин.

Ранее сообщалось, что в Японии группа ученых из Национального института биомедицинских инноваций, здоровья и питания завершила испытания вакцины от ВИЧ на макаках-крабоедах.