Правоохранительные органы посадили на самолет в Азербайджан гражданина этой страны, тесно связанного с криминальными кругами и попавшего под санкции СНБО.

О выдворении отчитались на сайте МВД.

Полиция уточняет, что высланный был связан с уголовным авторитетом, контролировал этническую преступную ОПГ, промышлявшую шантажом.

Несмотря на прямой запрет въезда в Украину в связи с ограничениями от СНБО, мужчина нашел путь обратно и попал в страну в начале ноября. В течении недели его местонахождение было установлено правоохранительными органами, которые принудительно отправили его на родину.

Как сообщалось, в середине мая Совет национальной безопасности и обороны ввел специальные санкции к лицам, которые имеют статус «вор в законе».